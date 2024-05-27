Издатель Syberia анонсировал первую игру про легендарного вора-джентльмена Арс...

Издатель Syberia анонсировал первую игру про легендарного вора-джентльмена Арсена Люпена — трейлер и детали Arsene Lupin: Once a ThiefБлагородный грабитель Арсен Люпен из романов и новелл французского писателя Мориса Леблана (Maurice Leblanc) уже появлялся в чужих играх, но своей до сих пор не имел — восстанавливать справедливость взялся издатель Microids.