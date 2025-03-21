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Игроки оценили AC: Shadows, ремейку Persona 4 быть, системки ремастера The Last of Us Part 2…

Игроки оценили AC: Shadows, ремейку Persona 4 быть, системки ремастера The Last of Us Part 2…

Atlus ненароком жирно намекнула на ремейк Persona 4; Assassin’s Creed Shadows очень понравилась игрокам в Steam; бывший художник Bethesda считает, что переплюнуть TES V: Skyrim будет крайне трудно; Naughty Dog поделилась системными требованиями The Last of Us Part II Remastered; Deliver At All Costs получила дату выхода; авторы Lollipop Chainsaw RePOP выкатили .

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