Я наблюдала, как мелкие капельки растительного масла медленно собираются в центре потертой алюминиевой кастрюли на плите, и внезапно осознала простую истину.
Мать мужа с пеной у рта доказывала, что именно отчим сделал из её сына человека, но мне была известна совсем иная правда о его детстве
Комментарии
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Н
Наталья
История грустная, но здесь у каждого своя правда, случилось, как случилось.
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4 н.
ВераВерная
Мне вот интересно, а почему ИИ такие отвратные картинки генерирует? Смотреть больно на это убожество. Это в каких же царствах-государствах так живут? Прям бомжатники какие-то ободранные. Ещё и ипотеку 17 лет за этот ужас выплачивать. А с матерью Сергея- история не такая уж редкая. Многие женщины прекрасно себя чувствуют в роли жертвы. Им нравится жизнь с мужем-алкашом, не скучно, и всегда можно слезу пустить, и на жалость к себе надавить. И только желание самой жертвы закончить эту историю может вытащить её из этого морока. Ну, так у Татьяны Ивановны и случилось.
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4 н.
ВИ
Виктория Иванова
Про картинки это точно. На них всегда бледная и страшная жена, а главное, жуткая грязь вокруг, а ведь моющие средства стоят недорого, можно и порядок навести. 😜
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4 н.
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