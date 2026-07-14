Мать мужа с пеной у рта доказывала, что именно отчим сделал из её сына человека, но мне была известна совсем иная правда о его детстве

ВераВерная

Мне вот интересно, а почему ИИ такие отвратные картинки генерирует? Смотреть больно на это убожество. Это в каких же царствах-государствах так живут? Прям бомжатники какие-то ободранные. Ещё и ипотеку 17 лет за этот ужас выплачивать. А с матерью Сергея- история не такая уж редкая. Многие женщины прекрасно себя чувствуют в роли жертвы. Им нравится жизнь с мужем-алкашом, не скучно, и всегда можно слезу пустить, и на жалость к себе надавить. И только желание самой жертвы закончить эту историю может вытащить её из этого морока. Ну, так у Татьяны Ивановны и случилось.