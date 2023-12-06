Академик Асеев опроверг лишение его звания Почётного жителя Новосибирска

Бывший глава СО РАН намерен оспаривать приговор в вышестоящих судах, вплоть до Конституционного.Академик Александр Асеев, бывший глава СО РАН, опроверг информацию о лишении его звания "Почётный житель Новосибирска".
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