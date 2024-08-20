Маск: Трамп обходит Харрис по уровню поддержки среди пользователей соцсети Х

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп уверенно обходит кандидата от демократов Камалу Харрис, судя по опросу, который американский предприниматель Илон Маск запустил в своей соцсети Х*.
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