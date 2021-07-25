Скинул ночью кирпич на машину соседа, потому что его сигнализация не давала никому спать.

Для меня сон является важной составляющей хорошего дня. Когда человек не высыпается, то он вечно чем то не доволен, бубнит и ворчит что все не так.
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