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Скинул ночью кирпич на машину соседа, потому что его сигнализация не давала никому спать.

Скинул ночью кирпич на машину соседа, потому что его сигнализация не давала никому спать.

Для меня сон является важной составляющей хорошего дня. Когда человек не высыпается, то он вечно чем то не доволен, бубнит и ворчит что все не так.

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Сергей
Сволочь !
Элина Морозова
Кто из них?))))
Вера Федорова
Оба)).
aleks virt
Не следует так явно себя обозначать. Хорошо хоть кирпич сбросиди. На нём не остается отпечатков пальцев. Сосед может подать заявление в суд за порчу своего имущества. И по закону будет прав. Здесь требуются более изощренные способы воздействия. К сожалению, методы эффективного воздействия ограничены, а а легитимных методов и вовсе нет
Константин Киселев
жаль соседа в машине не было...
aleks virt
Если бы сосед был в машине, то следовало бы сбрасывать банку 3 л. с керосином. Чтоб наверняка ...
Сергей
Он с соседкой в это время на квартире зажигал )))
Анатолий
оба уё*ки
Сергей
Да там весь дом такой, у кого машины нет, те бросают кирпичи
vasilij kostin
страшное место,однако)))
Boleslav Buljanowskij
Надо было машину облить валерьянкой ))).
ГусЕна
:))) котомашина
Елена Евтушенко
Надо было её взорвать.
Елена Евтушенко
Надо было её взорвать.
Александр Денисов
Понимаю, разделяю.
Горыныч
Гирю на капот.
Fesko Yury
Я с такими хамами боролся более гуманно: сыпал хлебные крошки на крышу авто. К утру голуби со своей задачей справлялись на отлично: что не поцарапали клювами, то загадили!
Майя Maja
Сомневаюсь:) Во-первых видно, кто сыпет, а во-вторых, когда голуби садятся на крышу авто крошки сдувает от их крыльев))) Вы же не краюхи раскидывали)))
Fesko Yury
А, чтобы не сдувало, можно водички налить. Немного, самую малость, и тогда уже не сдувает.
Вера Федорова
Всё-таки, мы цивилизованные люди, и живём в правовом государстве. Надо учиться договариваться.
ГусЕна
Только , с такими не договоришься...
Вера Федорова
К сожалению, да...Можно, конечно, посоветовать обратиться к участковому или что-то в этом роде, но, понятно, что это бесполезно. Такие люди- деревянные. Но и так как сделал он...это хорошо, что всё так обошлось. А мог бы там оказаться человек, или кирпич попал на другую машину, или-или...В общем, безголовый поступок.
ГусЕна
Согласна-кирпич-это преступление.
Вячеслав Режеп
Никакое это не преступление, а только своеобразное прекращение преступления перед жильцами, причем с максимальным эффектом и минимальным убытком для виновного. Был случай когда бросили лом и тоже попали.
Вячеслав Режеп
Или-или уже было, хорошо, что нашелся тот, кто прекратил это безобразие, остальные долго бы еще жевали сопли и держали дулю в кармане. Печально, но других средств для таких людей просто не существует!
Вера Федорова
"Никакое это не преступление..." Мы можем с вами трактовать его поступок как угодно, вплоть до героического, но существует законодательство, в котором чётко прописаны правовые нормы. Кирпич, как уже здесь правильно сказали, это преступление. Поэтому он вполне бы мог понести серьёзное наказание, и, к слову, никто из тех, кто "жевали сопли и держали дулю в кармане" и никто из других соседей - никто за него не вступился б, кроме как вот здесь, в сетях, повыпускали б пар и весь свой праведный гнев.
Павел Теницкий
Лет 30 назад один муд...тый начальник цеха купил машину и ставил её под стеною цеха, так кто-то не поленился залезть на крышу цеха и сбросил чугунную заготовку, попал точно в центр крыши - дырка в крыше, крыша прогнулась до пола салона...

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