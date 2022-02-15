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Певица Maruv сообщила о беременности

Певица Maruv сообщила о беременности

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, сообщила, что беременна.На своей странице в Instagram артистка выложила фотографии, на которых позирует в обтягивающем платье из черного латекса и ботфортах из того же материала.

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