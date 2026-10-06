Скотт Риттер заявил, что угрозы НАТО в адрес Калининграда прекратились после предупреждения России. Президент Путин на заседании клуба "Валдай" отметил готовность России применять уникальные средства для защиты своей территории.
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