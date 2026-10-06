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Царьград

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Скотт Риттер: Россия охладила угрозы НАТО в адрес Калининграда

Скотт Риттер: Россия охладила угрозы НАТО в адрес Калининграда

Скотт Риттер заявил, что угрозы НАТО в адрес Калининграда прекратились после предупреждения России. Президент Путин на заседании клуба "Валдай" отметил готовность России применять уникальные средства для защиты своей территории.

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