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Алджамейн Стерлинг: «Болел за «Вандербоя», но Шавкат дрался умно»

Экс-чемпион в наилегчайшем весе Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу Шавката Рахмонова над Стивеном Томпсоном на UFC 296.

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