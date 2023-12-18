Почему Италия хочет инвестировать в Африку

Италия готова инвестировать в Африку как для получения энергии, необходимой для экономического роста, так и для борьбы с миграционными потоками, заявил в субботу генеральный директор группы Eni Клаудио Дескальци.
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