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FiNE NEWS

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Румыния объявила о выдворении российского дипломата после инцидента с беспилотником

Румыния направила ноту российскому послу, уведомив о необходимости покинуть страну одного из сотрудников посольства РФ в связи с событием, связанным с обнаружением истребителем F-16 беспилотника в воздушном пространстве Румынии.

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