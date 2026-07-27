Румыния объявила о выдворении российского дипломата после инцидента с беспилотником

Румыния направила ноту российскому послу, уведомив о необходимости покинуть страну одного из сотрудников посольства РФ в связи с событием, связанным с обнаружением истребителем F-16 беспилотника в воздушном пространстве Румынии.
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