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«Никто вас не спасёт после всех выходок»: Кедми обратился к Армении, испугавшейся аппетитов Азербайджана

«Никто вас не спасёт после всех выходок»: Кедми обратился к Армении, испугавшейся аппетитов Азербайджана

Армения обескуражена новыми требованиями Баку для заключения мира. Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему Ереван обречен, оставшись без поддержки Москвы.

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