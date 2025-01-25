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США начали депортацию 5 тысяч мигрантов самолетами C-17 в Гватемалу

США начали депортацию 5 тысяч мигрантов самолетами C-17 в Гватемалу

США начали депортацию более 5 тысяч нелегалов в Гватемалу с использованием авиации. Вашингтон и Гватемала намерены укреплять границы.

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