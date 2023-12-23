Группа НАШИ выпустила клип «Ржев»

Совсем недавно группа НАШИ представила песню «Ржев». Теперь поклонники творчества группы могут увидеть клип «Ржев: Горькая, но такая важная память» (18+), который снимали в этом году на территории Ржевского мемориала Советскому солдату.
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