В ЕС произошел раскол из-за миграционного кризиса в Испании

Финский политик Армандо Мема заявил, что Евросоюз раскалывается изнутри. Источник фото: Jon Nazca / Reuters «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее.
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