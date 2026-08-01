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В ЕС произошел раскол из-за миграционного кризиса в Испании

В ЕС произошел раскол из-за миграционного кризиса в Испании

Финский политик Армандо Мема заявил, что Евросоюз раскалывается изнутри. Источник фото: Jon Nazca / Reuters «Вместо того, чтобы проявить солидарность с Испанией, европейские страны принимают меры против нее.

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