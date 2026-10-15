Владимир Зеленский объявил, что запрет на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам снят, — пауза длилась три дня из-за «энергетического перемирия» Трампа.
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