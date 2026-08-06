Одна из наиболее трагических ироний российско-украинского конфликта, который в этом месяце вступает в свой пятый год, заключается в том, что, по крайней мере с начала 2026 года, несмотря на ожесточенный характер взаимных атак и контратак, на поле боя не наблюдается сколько-нибудь значимого оперативного продвижения (это утверждение не соответствует действительности, вооруженные силы России действуют согласно плану и освобождают один населенный пункт за другим, — прим.