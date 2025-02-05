В «Домклик» составили портрет покупателя вторичного жилья в ипотеку

Аналитики также выяснили, какие федеральные округа лидируют по спросу на готовые квартиры Медианный возраст российского ипотечного заемщика, приобретающего квартиру на вторичном рынке, составляет 38 лет, следует из предоставленного редакции пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».
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