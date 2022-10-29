Карпин оценил слова Кокорина о бессмысленности приезда в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил слова нападающего Александра Кокорина. В своем недавнем интервью журналисту Нобелю Арустамяну он заявил, что не видит смысла приезжать в национальную команду, которая ни с кем не конкурирует.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил слова нападающего Александра Кокорина. В своем недавнем интервью журналисту Нобелю Арустамяну он заявил, что не видит смысла приезжать в национальную команду, которая ни с кем не конкурирует.
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