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Карпин оценил слова Кокорина о бессмысленности приезда в сборную

Карпин оценил слова Кокорина о бессмысленности приезда в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил слова нападающего Александра Кокорина. В своем недавнем интервью журналисту Нобелю Арустамяну он заявил, что не видит смысла приезжать в национальную команду, которая ни с кем не конкурирует.

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