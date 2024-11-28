Вокруг света: Самая высокая и самая маленькая женщины в мире встретились, чтобы выпить чаю: Как живут рекордсменки Книги рекордов Гиннесса

Почти 70 лет назад состоялась публикация первой Книги рекордов Гиннесса. В преддверии большого юбилея компания, владеющая Guinness World Records, стала выбирать икон Книги, в число которых входят самые яркие рекордсмены.
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