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«Переписывает все на нее», – сын Бари Алибасова прокомментировал женитьбу отца на помощнице

«Переписывает все на нее», – сын Бари Алибасова прокомментировал женитьбу отца на помощнице

76-летний продюсер Бари Алибасов вновь вступил в брак, и это стало главной новостью в мире шоу-бизнеса! На этот раз его избранницей стала помощница Елена, которая уже несколько лет живет с Алибасовым, заботится о его доме и здоровье.

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