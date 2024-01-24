«Переписывает все на нее», – сын Бари Алибасова прокомментировал женитьбу отца на помощнице

76-летний продюсер Бари Алибасов вновь вступил в брак, и это стало главной новостью в мире шоу-бизнеса! На этот раз его избранницей стала помощница Елена, которая уже несколько лет живет с Алибасовым, заботится о его доме и здоровье.
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