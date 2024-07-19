Казань примет III Всероссийские трансплант-игры

Казань с 16 по 18 августа станет местом проведения III Всероссийских трансплант-игр. Это уникальное событие впервые пройдет в столице Татарстана и соберет участников с трансплантированными органами и пациентов на диализе.
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