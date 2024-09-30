Топ-5 мудрых женщин по знаку Зодиака

Женская мудрость — это не про красный диплом и золотые медали, а про внутреннее наполнение. Мудрая женщина точно не стучит себя в грудь, доказывая всем, что она сильная и смелая, а на деле еле живая тащит авоськи из магазина.
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