Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    это говорит о непрофессионализме нынешней российской контрразведки. им бы поучиться у СМЕРШаИзраильский Мосса...
  • Юрий Чернышенко
    У чернозадых вообще интелект нулевой.Кто в России хозяин?
  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Таксист-иностране...

В Ставропольском крае арестовали сотрудников полиции за получение взятки от сбытчика запрещённых веществ. Позорище!

В Ставропольском крае арестовали сотрудников полиции за получение взятки от сбытчика запрещённых веществ. Позорище!

ИА "Русский ГУП Продакшн" Скриншот с видеозаписи Как стало известно, в августе 2024 года в селе Урожайном Левокумского округа Ставропольского края сотрудниками полиции была получена оперативная информация о сбыте местным жителем наркотического вещества на принадлежащей ему животноводческой точке.

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