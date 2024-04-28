Российская армия поразила склады с авиационной техникой ВСУ

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе Российская армия поразила склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой ВСУ на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии