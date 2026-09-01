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Улицу в Трабзоне, на которой будет жить Салах, переименуют в его честь

Улицу в Трабзоне, на которой будет жить Салах, переименуют в его честь

Мэр Йомры Мустафа Бийик сообщил, что власти муниципалитета, расположенного в провинции Трабзон, планируют переименовать улицу, на которой будет находиться дом футболиста «Трабзонспора» Мохамеда Салаха.

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