Известную российскую юмористку удивили европейские супермаркеты

Известная российская юмористка Ирина Мягкова рассказала о том, как ездила во Францию в юности. В беседе с журналисткой Сашей Сулим, запись которой доступна на YouTube, комикесса заявила, что тогда ее сильно удивили местные супермаркеты.
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