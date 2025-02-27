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Мода и Шоу-бизнес

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Известную российскую юмористку удивили европейские супермаркеты

Известную российскую юмористку удивили европейские супермаркеты

Известная российская юмористка Ирина Мягкова рассказала о том, как ездила во Францию в юности. В беседе с журналисткой Сашей Сулим, запись которой доступна на YouTube, комикесса заявила, что тогда ее сильно удивили местные супермаркеты.

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