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Петербургский дневник

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В Петербурге клиенты крупной торговой сети получили отравление, употребив куру-гриль

В Петербурге клиенты крупной торговой сети получили отравление, употребив куру-гриль

Речь о продукции Eurospar Специалисты петербургского Роспотребнадзора проводят расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллезной инфекции у горожан, употреблявших куру-гриль, приобретенную в супермаркете Eurospar, пишет Piter.

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