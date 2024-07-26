В Петербурге клиенты крупной торговой сети получили отравление, употребив куру-гриль

Речь о продукции Eurospar Специалисты петербургского Роспотребнадзора проводят расследование в связи с регистрацией случаев сальмонеллезной инфекции у горожан, употреблявших куру-гриль, приобретенную в супермаркете Eurospar, пишет Piter.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии