«Страсти Дон Жуана»: Тачки, телки и порнуха

Режиссерский дебют Джозефа Гордона-Левитта — остроумное и продуманное кино о порнографии на экране и в жизни В короткий список интересов Джона (Джозеф Гордон-Левитт) в определенном порядке входят: качалка, уборка квартиры, семья, походы в церковь, тачка, телки и порнуха.