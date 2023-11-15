Проект инклюзивного кластера «Гнездо» из Братска стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса

На Форуме социального предпринимательства наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес».
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