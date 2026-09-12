Китайцы выстраиваются в очередь за складным iPhone Duo: только на JD.com оформлено почти 1,55 млн предзаказов

Сегодня в Китае начали принимать предзаказы не только на iPhone Duo, но также на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max В Китае сегодня начали принимать заказы на новые флагманские смартфоны Apple — iPhone Duo, iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым