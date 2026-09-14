«Трасса, на которой очень сложно обгонять»: Ферстаппен — о MadRing

Getty Images / Red Bull Content PoolЧетырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен не очень доволен новым автодромом в Мадриде, несмотря на то, что голландский пилот Red Bull смог подняться на подиум по итогам Гран При Испании.
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