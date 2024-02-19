Мюнхенская конференция: междусобойчик для закупорки мозгов

С тех пор как Владимир Путин перестал посещать так называемую Мюнхенскую конференцию по безопасности, в этом западном междусобойчике, освобождённом от необходимости усиленной мозговой деятельности, всегда связанной с осмыслением непривычной точки зрения, стали развиваться процессы, сильно смахивающие на гниение застойного болота.
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