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Путин никоим образом не готов уступать Украине: Западные разведки встревожены

Путин никоим образом не готов уступать Украине: Западные разведки встревожены

Западные спецслужбы уверены, что Россия не собирается уступать в украинском конфликте, выдвигая "максималистские" требования.

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