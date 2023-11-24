В Госдуме разработали законопроект об изменении правил взыскания алиментов

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко разработала законопроект, согласно которому если неплательщик алиментов добьётся отмены судебного приказа о взыскании денег на содержание ребёнка, а второй родитель вновь обратится в суд и выиграет, то должника смогут обязать выплатить всю сумму из изначального приказа.