УЕФА и КОНКАКАФ потребовали от ФИФА выплатить по $10 млн каждой федерации

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Конфедерация футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) выплатить по $10 млн каждой из 211 национальных федераций.
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