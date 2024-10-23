Бастрыкин взял на контроль дело о мигрантах, избивших новосибирцев лопатами

Причины и обстоятельства драки выясняет полиция. У обеих сторон конфликта есть свои версии.Зрелищная драка, развернувшаяся в одном из дворов Горского микрорайона в Новосибирске, достигла руководства СК России – председатель ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования случившегося.