Север Столицы
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Север Столицы

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Капремонт трёх жилых домов проведут в Головинском районе

Капремонт трёх жилых домов проведут в Головинском районе

В Головинском районе три жилых дома – №2 (корпус 3) и №22 на Онежской улице, а также №76 на Флотской – готовятся к масштабному капитальному ремонту.

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