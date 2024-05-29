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Китай

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Председатель ВК НПКСК провел встречу со спикером Совета народных представителей Индонезии

Пекин, 28 мая /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин во вторник в Пекине провел встречу со спикером Совета народных представителей /нижняя палата парламента/ Индонезии Пуан Махарани.

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