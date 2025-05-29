Там тоже хорошо... В Южной Корее реализуется Четвёртый план развития национальной ЖД-сети

Безопасность — приоритет №1 для национального ж/д перевозчика, государственной корпорации Korail. Прошлым летом, несмотря на волны рекордной жары на юге Корейского полуострова, стальные магистрали страны работали без перебоев.
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