Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства в Петербурге

Yападающий «Байера» Сердар Азмун не приехал в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы в рамках судебного дела об установлении отцовства и взыскании алиментов, сообщает «Петербургский дневник».
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