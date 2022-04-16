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Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства в Петербурге

Азмун не явился на экспертизу для установления отцовства в Петербурге

Yападающий «Байера» Сердар Азмун не приехал в Санкт-Петербург для проведения генетической экспертизы в рамках судебного дела об установлении отцовства и взыскании алиментов, сообщает «Петербургский дневник».

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