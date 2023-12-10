В районном историко-краеведческом музее прошли мероприятия в рамках Международного дня памяти жертв геноцида.

Для учащихся школ города и района была проведена экскурсия по залам учреждения. Директор музея Ольга Горбунова и младший научный сотрудник Матвей Конопелько ознакомили ребят с экспозицией, посвященной геноциду, рассказали подрастающему поколению о зверствах фашистов и о том, как важно беречь мир.