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Дочь Хайди Клум шокировала всех на Неделе моды в Париже: как сейчас выглядит младшая наследница модели

Дочь Хайди Клум шокировала всех на Неделе моды в Париже: как сейчас выглядит младшая наследница модели

Образ 16-летней Лу Сулолы Сэмюэл взорвал соцсети Хайди Клум , фото: Getty ImagesНеделя моды в Париже подходит к концу, но звездных гостей на показах меньше не становится.

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