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Царьград

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Омское заксобрание запретило продавать топливо несовершеннолетним

Омское заксобрание запретило продавать топливо несовершеннолетним

В Омской области введен запрет на продажу бензина и дизельного топлива несовершеннолетним. Законопроект одобрен депутатами, чтобы снизить число ДТП с подростками, управляющими мотоциклами и квадроциклами без лицензий.

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