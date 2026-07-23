Омское заксобрание запретило продавать топливо несовершеннолетним

В Омской области введен запрет на продажу бензина и дизельного топлива несовершеннолетним. Законопроект одобрен депутатами, чтобы снизить число ДТП с подростками, управляющими мотоциклами и квадроциклами без лицензий.
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