О когнитивной эластичности сознания

Главный редактор «Альтернативы» Андрей Ваджра в эфире радио «Комсомольская правда»: Весь украинский проект является попыткой превратить виртуальность в реальность… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .