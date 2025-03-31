В Рославле администрация объяснила ужасное состояние дороги непогодой (фото)

Жители Рославльского округа пожаловались на плачевное состояние дороги Уже который год дорога в деревне Малые Кириллы Рославльского округа с наступлением весны превращается в грязевое месиво, проехать на автомобиле через которое едва ли представляется возможным.
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