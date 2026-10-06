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Врач Бережанский: при кашле следует убрать из рациона ребенка цитрусы и сладкое

Врач Бережанский: при кашле следует убрать из рациона ребенка цитрусы и сладкое

Родителям важно следовать определенным правилам, чтобы помочь ребенку быстрее избавиться от кашля. Необходимо исключить из рациона сладкое и цитрусы, придерживаться режима сна, а также поддерживать влажность воздуха.

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