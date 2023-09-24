Видео: Под Смоленском закончился ремонт церкви Болдинского монастыря

Восстановлен исторический облик Введенской церкви. «16 сентября 2023 года на Введенском трапезном храме был установлен барабан и шлем, чем строительство шатра было завершено», - говорится в сообщении Свято-Троицкого Болдинского мужского монастыря.
Восстановлен исторический облик Введенской церкви. «16 сентября 2023 года на Введенском трапезном храме был установлен барабан и шлем, чем строительство шатра было завершено», - говорится в сообщении Свято-Троицкого Болдинского мужского монастыря.
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