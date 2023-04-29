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Военный эксперт Кнутов: российские войска нанесли удар по штабам и базам ВСУ для срыва крупного наступления украинской армии

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия 27 и 28 апреля нанесла массированные удары по штабам украинской армии для срыва крупного наступления Вооруженных сил Украины.

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