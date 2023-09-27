Руководитель Levi’s: надо было быстрее увольнять не тех людей

Генеральный директор самой известной в мире компании по производству джинсовой ткани сказал, что со второго дня работы на этой должности он понял, что лучший способ оздоровить компанию — это уволить более половины ее руководителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии